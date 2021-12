Chineses querem R$ 5,6 milhões por atacante Kieza

Tanto quanto a contratação do novo técnico, a torcida tricolor espera por outra notícia vinda do Fazendão: a permanência de Kieza para 2016, que pode ser definida na próxima semana. Até lá o Shanghai Shenxin, clube chinês com o qual o atacante está vinculado até o final de 2017, deve responder à segunda proposta do Bahia.

Como confirmou o representante do clube no Brasil, Flávio Pires, a primeira oferta foi rejeitada pelos chineses. Logo em seguida houve outra reunião entre o agente e Marcelo Sant'Ana, em que o presidente tricolor mostrou uma contraproposta, que está nas mãos do Shenxin há cerca de 15 dias.

Segundo informações dos bastidores, a primeira proposta havia sido de US$ 400 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) pela transferência em definitivo do atacante. O Shanghai não aceitou e estipulou US$ 1,5 milhão (quase R$ 5,6 milhões) para fechar o negócio. "O que posso dizer é que o presidente está se desdobrando para que a coisa dê certo", comentou Pires.

Entre Kieza e o Tricolor está quase tudo acertado. O agente do jogador, Igor Albuquerque, confirma que 'K-9' aceitou reduzir o seu salário em relação ao que ganhava na China: "Digo para você que o Bahia ofereceu o que um grande clube de Série A queria oferecer por ele. A proposta é muito boa. Só não dá para competir realmente com o mercado de fora do país", revelou Albuquerque.

