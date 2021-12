Chileno Mena chega focado em conquistas com a camisa do Bahia

Assim como no ano passado, um experiente jogador com status de alteta de seleção de um país vizinho da América do Sul chega para assumir a titularidade da lateral esquerda do Bahia.

Entretanto, espera-se que em 2018 o desfecho, ou melhor, o desempenho, seja muito diferente.

Este ano, é a vez de Mena, chileno de 29 anos que jogou em 2017 pelos rivais pernambucanos do Sport. O atleta, que esteve em diversas convocações do Chile nas eliminatórias para a Copa da Rússia, vem para apagar o trauma tricolor da vinda de Armero, lateral colombiano que muito se machucou e quando atuou pouco deixou saudades na torcida do Esquadrão.

Na apresentação nesta segunda-feira, 15, no Fazendão, o jogador deixou claro que não quer atuar apenas pelo nome e pela experiência, prometendo muita dedicação em campo.

“Sempre joguei por causa do meu trabalho, da minha dedicação no dia a dia e meu comprometimento com o clube e meus companheiros. Essa é a mensagem que posso dar, que vou tentar sempre melhorar, para que o Bahia esteja também muito melhor”.

Seleção chilena

Manter-se entre os convocados para a seleção chilena é um dos objetivos de Mena durante esta sua passagem pelo Bahia. Segundo o atleta, um bom desempenho nas diversas competições que o Esquadrão disputa em 2018 vai ajudar a chamar a atenção do novo treinador da equipe chilena, o técnico colombiano ex-Flamengo Reinaldo Rueda.

“Como o Bahia vai jogar muitas competições, posso aproveitar isso para retomar meu ritmo de jogo para estar pronto a qualquer convocação do novo treinador da Seleção. Tudo vai depender do meu rendimento aqui”.

Apesar de ser inicialmente um lateral esquerdo, Mena também pode atuar mais avançado no setor de meio de campo. Questionado se tem preferência por alguma posição, o jogador chileno afirmou estar disponível para jogar da forma que o técnico Guto Ferreira preferir.

“Minha posição natural é na lateral, mas se o técnico precisar que jogue mais na frente, consigo também. Joguei assim várias vezes ano passado (no Sport) e me senti bem”.

No treino desta segunda, Guto Ferreira esboçou a equipe que deve começar a primeira partida do ano, contra o Botafogo-PB. No time titular treinaram: Anderson; João Pedro, Tiago, Lucas Fonseca e Léo Pelé; Edson, Nilton, Zé Rafael, Régis e Élber; Edigar Junio. Nino Paraíba, Mena e Elton foram observados no time reserva, que também contou com Hernane. O volante Gregore, destaque do Santos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, também esteve presente no Fazendão.

O treinador orientou em vários momentos do treino que a equipe trabalhasse a bola. Os jogadores também participaram de um treino de bola aérea, além da academia, onde reforçaram a parte física.

