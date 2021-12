Chateado, Jorginho fala pouco e esconde escalação do Bahia

Depois das duas derrotas consecutivas do Bahia em Pituaçu, das polêmicas declarações do zagueiro Titi e do atacante Souza, e da complicação na tabela de classificação na Copa do Nordeste, o clima no Fazendão não é dos melhores.

Na manhã desta terça-feira, 5, na habitual entrevista coletiva em dias que precedem os jogos, o comportamento do técnico Jorginho foi um exemplo da crise que se alastra no reduto tricolor.

"Se eu falar muito, vocês põem fogo. Se falar muito, reclamam. Se falar pouco, reclamam. Não tem jeito", resumiu-se a dizer o treinador, ao ser indagado sobre qual seria o time titular na partida decisiva da próxima quarta-feira, 6, contra o Itabaiana, em Sergipe.

Levado também a comentar sobre a possibilidade de classificação do Bahia no Nordestão, em que será preciso vencer o Itabaiana e torcer por um tropeço do ABC, o comandante tricolor foi enfático mais uma vez e frisou ser necessário antes de tudo vencer o time sergipano.

"Se não ganhar, não adianta. Se não fizer o primeiro gol, não consegue fazer nem o segundo nem o terceiro", resumiu.

Jorginho somente não se poupou de falar a respeito da conversa que tivera com o presidente da CBF, momento a que uma emissora de tevê teria atribuído um "convite" da entidade para que ele assumisse a seleção sub-20.

"Eles não me fizeram convite. Foi uma conversa. Conversamos sobre várias coisas. Sobre meu trabalho na coordenação da base no Palmeiras. Sobre a perda do meu filho. Foram muitos assuntos. Claro que se falou de Seleção, mas não houve convite. Eles queriam me conhecer. Esse tipo de reunião deve acontecer com outros treinadores, e só depois disso deve ser feito o convite", disse.

Depois da entrevista, Jorginho demonstrou irritação para com as especulações feitas pela mesma emissora sobre a sua possível ida à Seleção Brasileira Sub-20, e chegou a agredir verbalmente dois jornalistas do veículo.

