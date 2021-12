Charles testa Bahia com três volantes para pegar o Verdão

O técnico interino Charles Fabian indiciou nesta quinta-feira, 31, em coletivo realizado no Fazendão, que o Bahia deverá jogar com três volantes na partida contra o Palmeiras, no domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a atividade, Charles testou a equipe com Fahel, no lugar do suspenso Léo Gago, Rafael Miranda, na vaga do atacante Henrique, e Uelliton.

De volta ao time, o meia Marcos Aurélio ganhou a posição de Branquinho. Já Demerson, mesmo recuperado de lesão, treinou entre os reservas. Adailton e Titi formaram a dupla de zaga.

Assim, o Bahia foi a campo com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Roniery, Adailton, Titi e Pará; Fahel, Rafael Miranda e Uelliton; Marcos Aurélio, Rhayner e Kieza.

adblock ativo