Charles sinaliza mudanças para pegar o Santa Cruz

Insatisfeito com a última atuação do time, derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, o técnico Charles Fabian sinaliza com mudanças para a partida de sábado, às 16h30, na Fonte Nova, contra o Santa Cruz, rival direto na briga por uma vaga na Série A de 2016.

"O time perdeu por conta de um contexto em que vários jogadores estiveram mal. Uns cinco estiveram muito abaixo do esperado. Às vezes, nove atletas conseguem carregar dois em campo. Mas seis carregarem cinco não dá", bradou o treinador.

O Bahia se reapresenta na terça-feira, 3, às 16h, visando ao duelo com os pernambucanos. Mudança certa na equipe será na lateral esquerda, pois Vitor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A expectativa é pelo retorno de João Paulo, que não enfrentou o Botafogo devido a uma lesão.

