Charles sente o golpe, mas ainda acredita no tricolor

Apesar da derrota do Bahia para o Corinthians na tarde deste domingo, 16, o treinador Charles Fabian ainda não perdeu as esperanças de manter o Bahia na Série A. Com 31 pontos, na 19ª colocação, o tricolor está a 6 do Coritiba, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"Temos quatro jogos para jogar. Não podemos jogar a toalha. Os atletas hoje foram dignos de vestirem a camisa do Bahia. A torcida aplaudiu mesmo perdendo. Enquanto há vida, há esperança", disse Charles Fabian após a partida.

A salvação do rebaixamento só virá com 100% de aproveitamento em quatro jogos. Nesta quarta-feira, o Bahia encara o Criciúma, lanterna da Série A, no Heriberto Hülse.

adblock ativo