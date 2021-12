Charles não dá pistas do time titular em treino do Bahia

No segundo treino com bola de Charles Fabian - o primeiro aberto para a imprensa -, nada de pistas sobre o possível time titular. Na manhã desta sexta-feira, 9, o técnico tricolor comandou apenas uma atividade de posse de bola em campo reduzido.

Foram quatro times de sete jogadores cada que se revezavam em campo. Os garotos Juninho, meia, e Zeca, atacante, subiram do time sub-20 para completar o exercício.

No treino, Charles pedia a todo tempo a ultrapassagem dos laterais e dos que atuavam nas pontas. A ideia era praticar a chegada à linha de fundo e o cruzamento para os atacantes.

O atacante Zé Roberto, com uma lombalgia, não treinou. O lateral direito Cicinho, que se recupera de uma lesão na coxa direita, ficou na academia. O lateral esquerdo Ávine, recuperado de dores na panturrilha esquerda, fez apenas um trabalho de recondicionamento físico à parte.

O centroavante Roger treinou normalmente com bola e está à disposição. O zagueiro Gustavo, que deixou o campo contra o Paysandu com dores na coxa, foi diagnosticado com uma leve contratura muscular e deve voltar a treinar na tarde desta sexta.

No sábado, 10, e domingo, 11, o elenco vai receber folga e só voltarão a treinar na segunda, 12.

adblock ativo