Charles mantém time indefinido para enfrentar Coritiba

O mistério também é uma arma do Bahia para vencer o Coritiba, neste domindo, 6, no Couto Pereira. O treinador Charles Fabian aproveitou que o último treino em Salvador, na manhã de sexta-feira, 5, foi fechado e não divulgou qualquer pista da equipe titular.

Não à toa. O técnico do Coxa, Marquinhos Santos, campeão baiano deste ano com o Esquadrão, conhece bem o time.

São nada menos do que sete baixas no Tricolor: os irmãos argentinos Emanuel e Maxi Biancucchi, Railan e Kieza ainda não se recuperaram de lesões e foram vetados pelo departamento médico. Somaram-se a eles o volante Fahel, suspenso por três cartões amarelos, o meia Lincoln, que não pode enfrentar o Coxa por pertencer à equipe paranaense, e o atacante Marcos Aurélio, que voltou a treinar com bola, mas não está no nível físico esperado pelo técnico.

Com isso, Charles tem duas dúvidas para montar a equipe. A principal é quem substituirá Fahel. Rafael Miranda e Feijão disputam a vaga. O treinador também admitiu a chance de não utilizar nenhum deles, num esquema mais ofensivo.

A outra dúvida fica por conta do posicionamento de Guilherme Santos. Como ele retorna após suspensão por ter sido expulso contra o Atlético-PR, o técnico tricolor precisa definir em qual função escalá-lo: na lateral esquerda, sua posição de origem, ou no meio-campo, como ganhou espaço.

Apesar do sigilo, Charles deixou escapar que deve mesmo manter a formação que venceu o Grêmio por 1 a 0, no último domingo, na Fonte Nova. O certo é que ele espera do time a mesma postura dos jogos anteriores. "Mesmo contra o Corinthians e o Atlético-PR, apesar de não conseguir os resultados, a equipe fez grandes partidas. Quando você vem de uma sequência jogando bem, o moral dos jogadores se eleva, e tudo isso influencia", opinou.

O técnico pretende mesclar pratas da casa, como o meia Rômulo e o volante Bruno Paulista, a veteranos como o goleiro Marcelo Lomba. "Acredito muito na força de uma equipe equilibrada. Não posso encher a equipe de garotos e dar uma responsabilidade dessa a eles", afirmou. "Quero um time que misture jovens e experientes, como foi no jogo passado, contra o Grêmio", completou.

No ataque, sem Kieza, Henrique terá mais uma chance.

adblock ativo