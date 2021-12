Charles manda recado: 'Tenho amor e identidade com o Bahia'

Após o empate em 1 a 1 diante do Palmeiras, em São Paulo, o técnico interino Charles Fabian disse estar à disposição do Bahia, caso a direção decida mantê-lo no comando do time. Profissional das divisões de base do Esquadrão, ele exaltou sua trajetória vitoriosa do clube, mostrando-se disposto para assumir o cargo.

"Sou funcionário, tenho amor e identidade com o Bahia. Enquanto Charles Fabian estiver aqui, vai defender o clube de todas as formas. Tenho muito respeito pelo Bahia. Estou aqui para ajudar o clube. Não estou preocupado se vai chegar outro. Estou ciente de tudo que a diretoria conversou Se o Bahia achar por bem e precisar de mim, estarei à disposição", frisou.

