Charles foca em bola parada e finalizações durante treinos

Nos preparativos para o duelo contra o Botafogo, no próximo sábado, 31, às 16h30 (horário da Bahia), o técnico do Bahia, Charles Fabian, comandou dois treinos no estádio de Pituaçu nesta terça-feira, 27.

Pela manhã, o elenco participou de um treinamento tático, onde Charles montou o provável time que enfrentará o alvinegro, no Rio de Janeiro. Assim, o time titular formou com: Douglas Pires, Railan, Gustavo, Gabriel Valongo e Vitor; Paulinho Dias, Souza, Tiago Real e Eduardo e João Paulo Penha; Roger. Também neste período, a equipe realizou trabalho de bolas paradas.

À tarde, em treino fechado à imprensa, o comandante do Esquadrão fez um coletivo tático e voltou a utilizar a mesma formação. Durante a movimentação, Charles trabalhou insistentemente a bola aérea.

O atacante Maxi Biancucchi, que pela manhã treinou somente a parte física, participou normalmente da atividade. Já o lateral João Paulo, com dores no tornozelo esquerdo, permaneceu na academia do clube.

O elenco do tricolor continua a preparação contra o Botafogo na tarde desta quarta, 28, no Fazendão.

Confiança

Em coletiva realizada nesta terça, o atacante Roger destacou que, após os dois triunfos, o ânimo da equipe deu uma boa levantada. " Trabalhamos duro para conseguir essas vitórias e, que, com certeza está fazendo toda diferença hoje. Então, a alegria voltou, a confiança voltou, as disputas por posições (no grupo) estão mais acirradas. O ambiente do Bahia hoje é de muita tranquilidade, mas não é mais de facilidade. Temos a confiança após dois bons resultados, mas a luta continua", afirmou.

Com 99,9% de chances de acesso e 83% de probabilidades de título, conforme matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Botafogo, atual líder da Série B, chega com bons números nesta resta final. Nas últimas cinco partidas, o alvinegro somou dez pontos, mas nada disso faz diferença para Roger. O atacante garantiu que não há favoritos e que o clube está numa competição equilibrada.

"A Série A e a Série B são competições muito equilibradas. Acho que tá tudo muito igual. Não acho que eles são favoritos. O momento que nós vivemos é melhor. Tenho a certeza que nós podemos ir lá, fazer um grande jogo e tirar bom proveito desse momento que vivemos", relatou.

Questionado sobre a possibilidade de vitória no Rio e a tentativa de se buscar o título da Série B, Roger deixou claro que o primeiro objetivo do Bahia é o acesso. "Particularmente, não tenho pensado em título. Acho que os objetivos precisam ser alcançados por etapas. Não passa o carro na frente dos bois", concluiu.

adblock ativo