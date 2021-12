Charles faz treino tático e não dá pistas da escalação

O técnico do Bahia, Charles Fabian, manteve o mistério sobre o time que vai mandar a campo no domingo, 7, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela última rodada do Brasileirão.

No treino realizado nesta quinta-feira, 4, no Fazendão, o treinador fez apenas um trabalho técnico tático, e não deu indícios de qual será a equipe titular.

Os atacantes Maxi Biancucchi e Kieza, o lateral Railan e o meia Emanuel Biancucchi não participaram da atividade e estão vetados pelo departamento médico tricolor.

O volante Fahel, que está suspenso, e o meia Lincoln, que não pode enfrentar o Coritiba por questões contratuais, serão os outros desfalques

Por outro lado, o lateral esquerdo Guilherme Santos, que ficou fora do último jogo ao cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Atlético-PR, retorna e deve ganhar a vaga de Pará.

Na manhã desta sexta, 5, o elenco volta a treinar e, à tarde, embarca para Curitiba.

