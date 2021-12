Charles Fabian tem reforços no primeiro treino

O novo técnico do Bahia, Charles Fabian, comandou na tarde desta quinta-feira, 8, o primeiro treino no Fazendão. Durante a atividade, ele realizou um trabalho de posse de bola na metade do campo e de finalização.

O atacante Roger, curado de virose, voltou a treinar, assim como o lateral Ávine, que se recuperou de dores numa panturrilha. As únicas baixas foram Cicinho, que segue com lesão numa coxa, e o zagueiro Gustavo, com dor na coxa direita. O último realizou exames na tarde desta quinta e aguarda o resultado.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Paysandu fizeram um treino regenerativo. A pedido do treinador, o atacante Alexsandro, de 20 anos, foi promovido do sub-20. O auxiliar de Charles será Luiz Lubel, que fez parte do Dade, departamento de análise do clube.

Na manhã desta sexta, 9, o tricolor volta a treinar, em dois períodos, no Fazendão.

