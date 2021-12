Charles Fabian promete um "time diferente" para alcançar G-4

"Será um time diferente". Essa é a promessa do "novo" técnico Charles Fabian, apresentado oficialmente pelo Bahia nesta quinta-feira, 8. De fato, o ex-auxiliar técnico do tricolor precisa melhorar o rendimento da equipe, que não vence há cinco partidas e ocupa a 6ª posição na Série B.

Charles Fabian já assumiu o Bahia quatro vezes, mas sempre de forma interina. Desta vez, ele veio para ficar, de acordo com o diretor de futebol, Alexandre Faria, que pretende manter o treinador no cargo até o ano que vem.

Faria também nega que o clube tenha sondado outro profissional. "O tempo todo só pensamos em Charles. Não conversamos ou negociamos com outro treinador", disse. Já Charles afirmou que pretende "abraçar" a oportunidade. "Essa é minha grande chance de seguir como técnico profissional. Vou lutar pelo clube do coração", garante o técnico.

Para mudar o desempenho em campo, Charles diz que gosta "de uma equipe com muita intensidade e entrega". Com o objetivo de pedir essa postura aos jogadores, Charles e a diretoria se reuniram com o elenco antes do treinamento.

Confusão com Biancucchi

O técnico nega desavenças com qualquer jogador. "Não tenho problema com ninguém. Vivo o presente e tenho que pensar só no acesso. Vou fazer de tudo para isso", garante.

Em uma das suas passagens como treinador do Bahia, em 2014, Charles disse que "vários jogadores fingiram contusão" para não atuar na partida contra o Coritiba que decretou o rebaixamento do clube. A declaração foi encarada como um recado a Maxi Biancucchi e seu irmão Emanuel.

Treino

Sem pressa na preparação para enfrentar o Oeste no próximo dia 17, a comissão técnica optou por realizar uma atividade com os jogadores na academia. Apenas os goleiros desceram para o campo. Pela tarde, a equipe deve treinar novamente.

Nesta manhã, alguns atletas com problemas médicos não participaram da atividade física: Ávine, que sente dores na panturrilha; Cicinho com problema na coxa e Gustavo com dores na coxa. Gustavo fará exames ainda nesta quinta para avaliar sua situação.

Já o atacante Roger, que não enfrentou o Payssandu por conta de uma virose, recuperou-se e participou da atividade física. Ele perdeu muito peso em decorrência da doença.

