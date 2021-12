Charles Fabian pode contar com a volta de Kieza

Depois de cumprir suspensão no empate com o Paysandu, por 0 a 0, pela expulsão no Ba-Vi, o atacante Kieza pode ser opção para reforçar o ataque tricolor no jogo contra o Oeste, no dia 17.

O novo técnico do Esquadrão, Charles Fabian, terá de torcer para que K9 não seja denunciado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), já que demorou de sair de campo após levar o cartão vermelho no clássico e xingou muito.

