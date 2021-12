Charles Fabian monta Bahia com apenas três titulares

O técnico interino Charles Fabian resolveu preservar jogadores importantes para o duelo contra o Corinthians nesta quarta, 6, às 22h na Fonte Nova. Titi, Fahel, Rhayner, Marcos Aurélio e Kieza serão poupados.

"Na minha visão, o lugar do Bahia é brilhar na primeira parte da tabela. Nós temos no grupo algumas situações pontuais e decidimos escolher essa equipe, que continua bastante competitiva", disse Charles.

Segundo o interino, Kieza e Aurélio terão mais tempo para treinar a parte física, já que não fizeram pré-temporada. E na zaga a mudança é para dar entrosamento à dupla Lucas Fonseca e Demerson, que será titular contra o Goiás, no sábado, já que Titi está suspenso.

Sem Roniery, que não pode entrar em campo por já ter jogado pela Copa do Brasil, Pará, na Seleção Sub-20, e Uelliton, suspenso, o Bahia vai entrar em campo com apenas dois titulares que enfrentaram o Palmeiras, no sábado: Marcelo Lomba, Rafael Miranda e Demerson.

Depois de levar 3 a 0 do Corinthians na ida, o tricolor tem de repetir o placar para decidir a vaga nos pênaltis. A classificação direta só virá com goleada por quatro gols de vantagem.

