Charles Fabian foge de polêmica: 'Não falo mais sobre isso'

No fim do ano passado, quando o Bahia foi rebaixado no Brasileiro, Charles Fabian, então técnico tricolor, criticou a postura 'corpo mole' de vários jogadores que estavam no departamento médico e os chamou de covardes.

O atacante argentino Maxi Biancucchi, que seria um dos atletas, em entrevista a um jornal de Salvador, na segunda-feira, 19, garantiu ser profissional e disse que as declarações eram mentiras.

Em contato com a reportagem, Charles, agora auxiliar técnico do Bahia - não é o principal -, preferiu ficar quieto: "Não falo mais sobre isso".

adblock ativo