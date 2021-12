Charles esconde escalação do Bahia para pegar o ABC

O técnico do Bahia, Charles Fabian, escondeu a escalação do time que vai a campo diante do ABC, na Fonte Nova, na noite desta terça-feira, 10, às 20h30 (horário da Bahia), em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com João Paulo ainda lesionado, sabe-se apenas que Vitor retorna à lateral esquerda no lugar de Juninho após cumprir suspensão. Yuri é o favorito para a vaga do volante Paulinho Dias, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Santa Cruz.

Antes do treinamento tático, no campo do CT do Fazendão, Charles Fabian passou um vídeo sobre o time potiguar.

