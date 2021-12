Charles: 'Covardes se esconderam no departamento médico'

Ex-treinador da base e centroavante do time campeão brasileiro de 1988, o técnico Charles estava, neste domingo, 7, muito abalado. No seu discurso de coração tricolor, não refutou em apontar motivos pelo rebaixamento. O maior deles: a falta de comprometimento de alguns jogadores.

"Na vida, é preciso se cercar de pessoas boas. Se você se cerca de pessoas ruins, seu grupo se contamina. Viram quantos atletas eu tinha no banco? Sete. No total, vieram 18 para o jogo, pois são 11 titulares. Vocês sabem quantos jogadores a regra me permite trazer? 23. E por que meu banco não estava completo? Porque em Salvador ficaram vários jogadores que fingiram contusão, pois não tiveram coragem de jogar. Muitos que a torcida pedia para jogar se esconderam no DM (Departamento Médico) em Salvador porque acharam que o Bahia já estava rebaixado. Foram covardes! Aqui, vieram 18 homens tentar salvar o clube. Os covardes ficaram pelo caminho".

A suspeita recai principalmente nos irmãos Maxi e Emanuel Biancucchi, além do meia Marcos Aurélio e do atacante Kieza. Os três primeiros não jogam há mais de um mês. O outro está afastado desde o jogo com o Criciúma, dia 19 de novembro.

"Não quero apontar nomes, mas basta averiguar para saber de quem eu falo. Os covardes passaram um mês fingindo contusão. Os médicos me diziam que os exames não apontavam nada, mas esses jogadores alegavam dores. Eles estavam com vergonha de vestir a camisa do clube. Diziam que o Bahia já tinha caído. Agora, vejam o caso de Fahel e Lincoln, que, mesmo não podendo jogar, vieram para Curitiba apoiar o time. Os homens de verdade viajaram conosco", emendou Charles.

'Queria ter ficado'

De forma interina, Charles assumiu o comando do time na virada de julho para agosto, quando obteve duas vitórias e um empate em três jogos. Mesmo assim, foi posto como auxiliar de Kleina, que caiu há um mês. Questionado se, naquela época, gostaria de ter ficado como treinador, ele afirmou:

"Claro que minha vontade era ter ficado, mas aceitei a decisão da diretoria. Não é justo julgar ninguém. O que posso dizer é que, neste momento, sei qual é a mágoa da torcida, pois eu também sou torcedor. Tenho o mesmo sentimento".

