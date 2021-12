Charles confia na bola parada para vencer o lanterna

Não é exagero afirmar que o Bahia caminha para um fim melancólico na Série A. Mas para os que ainda creem na permanência, o Tricolor ainda tem uma arma secreta para usar nesta reta final. E ela será a esperança nesta quarta-feira, 19, às 20h, quando o Esquadrão encara o Criciúma, em Santa Catarina.

O trunfo em questão é velho conhecido. O que muda agora, com o comando de Charles Fabian, é o protagonista. Se antes Anderson Talisca, agora no Benfica, era o principal responsável pela jogada, atualmente Galhardo se destaca.

Trata-se, claro, da bola parada. Os números comprovam: dos 63 gols marcados pelo Esquadrão de Aço nesta temporada, 24 saíram por meio de pênaltis, cobranças diretas de falta ou em desvios após cobranças de faltas ou escanteios. Isso equivale a mais de um terço (38%) dos gols do time.

A jogada foi importante sobretudo no começo do ano. Até a primeira rodada do Brasileiro, o Bahia havia marcado 27 gols - 13 de bola parada. Na Série A, a frequência diminuiu um pouco: dos 36 gols marcados, 11 foram dessa forma.

Ao assumir o time, Charles mostrou que confia na receita antiga. O recado foi dado logo na sua primeira partida: contra o Corinthians, a equipe cobrou nove escanteios na área, além de alçar outras 28 bolas, sendo oito delas em cobranças de falta.

Protagonista

Se antes o destaque era Talisca - autor de cinco gols em jogadas de bola parada -, a aposta é em Galhardo, que voltou ao time após oito meses e foi a grande ameaça contra o Timão.

O lateral chegou a marcar um gol, em cobrança de falta na área, mas que foi anulado por impedimento de Kieza. Além disso, quase fez um gol olímpico, em cobrança de escanteio que bateu no travessão.

Antes de embarcar para Santa Catarina segunda, 17, o técnico rasgou elogios aos atleta. "A gente já vinha observando que ele tem muita qualidade, que bate muito fácil na bola. E isso ficou comprovado no último jogo", disse. "No futebol moderno, se você tem um jogador com esse potencial de bola parada, é de suma importância que ele esteja em atividade, pois muitos jogos têm se decidido assim".

Como estava sem ritmo de jogo, Galhardo acabou substituído aos 23 do segundo tempo. "Espero que ele pegue esse ritmo o quanto antes e que, contra o Criciúma, já possa atuar os 90 minutos", finalizou Charles.

