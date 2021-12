Charles assiste a treino do Bayern e tieta Guardiola

Em estágio na Alemanha a convite do zagueiro Dante, o auxiliar Charles Fabian, do Bahia, assistiu na terça-feira, 3, a um treino do Bayern de Munique e posou para fotos com o técnico Pep Guardiola e o goleiro Manuel Neuer. Nesta quarta, 4, ele irá a uma partida do time.

Goleiro Manuel Neuer (E) exibe camisa do Bahia (Divulgação | E.C.Bahia)

