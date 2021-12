Chapa confirma retirada de impugnações da eleição do Bahia

A chapa "A Voz do Campeão", confirmou nesta terça-feira, 16, por meio de uma nota à imprensa, que retirou as impugnações existentes no processo eleitoral do Bahia. A decisão foi publicada no site oficial do Bahia.

O grupo havia solicitado manifestações contra a candidatura do presidente eleito, Marcelo Sant'Ana e da utilização do tablet no sistema de votação.

Com isso, o presidente eleito no último sábado, 13, Marcelo Sant'Ana, pode ser empossado no cargo já nesta quarta, 17.

