Chances de acesso do Bahia aumentam após triunfo

O triunfo do Bahia diante do Criciúma na noite da terça-feira, 20, mudou um pouco o cenário das chances de acesso do Esquadrão para a primeira divisão em 2016.

Os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o Tricolor agora tem pouco mais de 64% de chances de voltar à elite do futebol brasileiro. Parece que a boa fase voltou ao Fazendão depois que o técnico Charles Fabian assumiu o comando técnico do Bahia. Com duas vitórias sob o comando do novo professor, o Esquadrão voltou ao G-4 e segue vivo na luta direta pelo acesso.

(Fonte: UFMG)

Agora, mais seis confrontos restam para o Tricolor somar pontos. Entre os próximos três jogos, dois confrontos diretos irão esquentar a briga pelo acesso. O Bahia sai de Salvador e vai ao Rio de Janeiro, no sábado, 31, pela 33ª rodada para encarar o Botafogo, no estádio Engenhão. Em seguida, pela 34ª rodada, o Esquadrão recebe em casa o Santa Cruz, no dia 7 de novembro.

