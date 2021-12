Chance de Kieza jogar é mínima, afirma Charles Fabian

O atacante Kieza tem poucas chances de defender o Bahia diante do Grêmio, pela última partida em casa pelo Brasileirão na temporada. O jogador deixou o campo na última partida, contra o Criciúma, após receber uma pancada na lombar.

O técnico Charles Fabian, que ainda tinha esperança de contar com K9, lamentou a situação. "O departamento médico nos deu pouca esperança quanto à participação de Kieza no jogo. Ele não treinou na academia e não fez transição. Esperava contar com os dois, mas acho quase impossível de isso acontecer", comentou.

A próxima partida será contra o Grêmio no domingo, 30, às 18h30 (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova, valida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

