Cerco fecha para novo técnico do Bahia; ex-Coxa é favorito

Questionado de forma direta se Marquinhos Santos (ex-Coritiba) é o preferido para assumir o comando técnico do Bahia, Sidônio Palmeira fez breve pausa antes da resposta.

"É um excelente nome. Tem o perfil que a gente quer trabalhar, pois é um estudioso na área do futebol e é bastante preocupado com a divisão de base", disse o assessor especial do clube, que, ao lado do vice-presidente Valton Pessoa e do novo diretor de futebol William, trata das negociações do Tricolor para contratação de técnico e jogadores.

No entanto, ele afirmou que Marquinhos não é o único nome na lista. Sidônio cita também Guto Ferreira - outro técnico da nova geração - como uma possibilidade que agrada.

Em contato por telefone, porém, Adriano Spadoto, agente do treinador, disse que o Bahia não ainda fez proposta. Segundo o empresário, Guto, em princípio, vai cumprir os seis meses de contrato restantes que tem com a Portuguesa.

Já para um possível acerto com Marquinhos não haveria impedimentos. Em conversa com a reportagem, o técnico até revelou ter outras propostas - inclusive de fora do país -, mas mostrou-se disposto a assumir o desafio de comandar o Bahia.

"Fico muito feliz em saber do interesse, pois trata-se de uma instituição campeã brasileira, que tem uma das maiores torcidas do Brasil", elogiou Marquinhos, que foi demitido do Coxa em setembro e desde então ficou fora do mercado.

"Decidi esperar para assumir um time no início da temporada", explicou ele, que aprovou a contratação de William para a gestão de futebol: "Tenho as melhores informações sobre ele. Um profissional desse quilate vai ajudar muito na reestruturação do Bahia".

Sidônio Palmeira revelou que os primeiros contatos com agentes e treinadores já foram feitos, mas preferiu não dar prazo para o anúncio. Apenas disse que pretende fazê-lo antes da entrevista coletiva que a cúpula tricolor dará à imprensa no dia 19.

Enderson no jogo

Apesar de Marquinhos Santos e Guto Ferreira, nesta ordem, encabeçarem a lista de favoritos para o cargo, outro nome aparece como possibilidade é o de Enderson Moreira, que esteve à frente do Goiás na boa campanha do time neste Brasileiro. Porém, o salário dele não se encaixaria no plano do Bahia de não estourar o orçamento.

Além disso, Enderson ainda não definiu se permanece ou não no Goiás em 2014. "Não queremos conversar com ninguém que esteja ligado a outro clube", informou Sidônio.

adblock ativo