Cerca de 23 mil tricolores garantidos para o Ba-Vi

Até a tarde desta sexta-feira, 20, cerca de 23 mil ingressos para o Ba-Vi já estavam reservados. As vendas continuam neste sábado, 21, na Fonte Nova, lojas do clube, balcões TicketMix e pela internet, via site da Arena.

Após a derrota para o Flamengo, o elenco do Bahia treinou ontem no CT do Fluminense, no Rio, antes de retornar a Salvador.

O meia Vinicius, com dores no pé esquerdo, fez tratamento e é dúvida para o jogo. Já o atacante Edigar Junio, que deixou o campo no duelo com o Fla sentindo cãibra, não deverá ser problema. O mesmo vale para o centroavante Rodrigão.

