Cerca de 14 mil ingressos já foram vendidos para o Ba-Vi até o início da tarde desta quinta-feira, 5. O clássico acontecerá no próximo domingo, 8, às 16h, na Fonte Nova, e vai decidir quem será o campeão baiano de 2016.

A carga de ingressos disponibilizada para venda é de 45 mil, sendo que deste número, 10% ou 4,5 mil entradas serão destinadas exclusivamente à torcida do Vitória, ao preço de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Para os torcedores do Bahia, os bilhetes são vendidos no site da Fonte Nova, nas bilheterias da Arena e nas lojas Casa do Tricolor (apenas para os setores Oeste, Leste e Lounge Premium).

Já para a torcida rubro-negra, a comercialização das entradas começou nesta quinta, 5, na loja do clube no Shopping Capemi, somente para os sócios do "Sou Mais Vitória",

A partir de sexta, 6, a venda acontece para toda a torcida do Leão.

adblock ativo