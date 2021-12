No primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o Bahia não aproveitou o mando de campo e perdeu para o Ceará por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, na quarta-feria, 22. O goleiro Jean falhou no lance do gol.

Na próxima quarta, 29, o tricolor precisa vencer o Ceará no Castelão para ficar com o título do Nordestão. Se devolver o placar, motiva uma disputa de pênaltis. Ganhando por qualquer outro resultado, leva a taça.

Teófilo Henrique Ceará estraga festa do Bahia e fica perto do título

O jogo foi bastante aberto no primeiro tempo. As duas equipes buscaram o ataque, mas a marcação das duas equipes foi forte. Cada equipe teve pelo menos duas boas chances. Pelo Ceará Ricardinho arriscou de fora da área e assutou. Pelo Tricolor Souza cobra falta Léo Gamalho desvia de cabeça a bola passa perto da trave.

Em bom ataque do Ceará Ricardinho cruzou e Jean afastou, a bola ficou com Marinho que mandou para o gol e Jean fez mais uma boa defesa.

Pelo time baiano Kieza cruzou Souza recebeu limpa o lance duas vezes mas a zaga afasta, na sobra novo lançamento para Souza que cabeceou e Luis Carlos defendeu.

No segundo tempo o panorama do jogo não mudou muito, a marcação no meio de campo continuou forte pelos dois lados.

Até que aos 26 minutos Ricardinho recebeu cruzamento dentro da área e bateu forte. A bola passou por baixo das pernas do goleiro Jean.

Aos 30 minutos, o Bahia teve a chance de empatar com chute de Zé Roberto, que exigiu boa defesa de Luís Carlos.

Com a vantagem o Ceará se fechou na defesa. Aos 34 minutos Tony cruzou e a bola passou por todo mundo e tirou tinta da trave.

