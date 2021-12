Ceará desiste e Bahia garante participação na Sul-Americana

Após uma verdadeira novela, o Bahia está garantido na Copa Sul-Americana para enfrentar o Sport dias 19 e 26 deste mês. Nesta terça-feira, 11, o Ceará, que havia conseguido uma liminar para disputar a competição simultaneamente com a Copa do Brasil, desistiu do processo e, consequentemente, da vaga no torneio internacional.

A informação foi confirmada nesta terça-feira, 11, pela Federação Baiana de Futebol (FBF) em publicação no Twitter.

Ceará S.C. desiste de processo e o E.C. Bahia está mantido na Copa Sul-Americana. Mais informações em instantes no portal da FBF. — Federação Bahiana (@FBFoficial) 11 agosto 2015

O primeiro duelo entre Bahia e Sport será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo de volta será no estádio da Ilha do Retiro, em Recife.

