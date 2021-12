CBF suspende trio de árbitros que prejudicou o Bahia

Os erros cometidos pelo trio sergipano de árbitros que esteve no comanda da partida entre Grêmio e Bahia no último domingo, 5, em Porto Alegre-RS, não passaram incólumes.

É que, nesta segunda-feira, 7, a Comissão de Arbitragem da entidade máxima do futebol brasileiro decidiu por suspender por 30 dias o trio comandado pelo árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva.

Segundo a CBF, no entanto, a medida é apenas educativa: os árbitros não sofrerão penas e deverão participar de um processo de reciclagem.

Erros prejudiciais - O escore de 3 a 1 a favor do Grêmio teve influência direta da arbitragem: no lance do primeiro gol, que saiu em cobrança de pênalti, Kléber caiu na área sem ter sido derrubado por Titi.

No lance que resultaria no segundo gol do Bahia, Fahel estava em posição regular, mas o tento foi anulado sob alegação de impedimento. E no segundo gol do Grêmio, Kléber, impedido, participou da jogada antes de Souza completar de cabeça para as redes.

Indignação tricolor - Após a partida no Estádio Olímpico, o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, disparou em sua conta pessoal no microblog Twitter: "Fomos assaltados! Eu estou revoltado! (...) O Bahia foi assaltado por esse juiz leviano".

Além da manifestação de revolta, a diretoria do clube ainda divulgou uma nota em seu site oficial anunciando que entrará com uma representação jurídica contra o trio de arbitragem. Antes mesmo de ter sido consumado, o apelo já teve efeito.

