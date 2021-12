CBF reprograma Boa Esporte x Bahia para Varginha

A pressão do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, funcionou e nesta sexta-feira, 6, a Confederação Brasileira de Futebol reprogramou o jogo do próximo dia 14 (sábado), entre Boa Esporte x Bahia, para o local de origem e mando de campo do time mineiro: Varginha.

O duelo estava previamente marcado para o estádio Dilzon Melo, no interior de Minas Gerais, mas, a pedido do Boa, a entidade máxima do futebol brasileiro alterou, na quinta, 5, o mando de campo para o estádio Batistão, na cidade de Aracaju, em Sergipe.

Com isso, a FPF entrou com uma representação na CBF contra a mudança do jogo. Caso a partida se mantivesse em Aracaju, a entidade afirmou que acionaria a Justiça desportiva. Náutico e Santa Cruz, seus filiados, concorrem com o Esquadrão pelo acesso.

A CBF informou por meio de sua assessoria, que a alteração inicial foi desconsiderada pela diretoria de competições da entidade, pois, identificaram que a mudança acarretaria em um desequilíbrio técnico na competição, diante das situações de acesso e descenso que as equipes vivem na competição.

O presidente da Federação Bahiana de Futebol Ednaldo Rodrigues, disse nesta sexta que entregará uma carta de repúdio à CBF. "Isto [a mudança fere o regulamento de competições e o Estatuto de Torcedor", falou Ednaldo, acreditando que os torcedores do Bahia que se sentirem lesados poderão entrar na Justiça Comum pedindo ressarcimento de despesas que tenham sido feitas por eles.

Já o Bahia informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre o ocorrido e alegou que teria prejuízos caso essa mudança ocorra. Em entrevista para uma emissora de rádio de Salvador, o vice-presidente do clube, Pedro Henriques, disse que as passagens para Aracaju já foram emitidas e que a revogação foi um equívoco. "O Bahia não tem nenhuma responsabilidade sobre essa mudança. O que sabemos é que a prefeitura de Aracaju estava procurando alguns clubes para realizar partidas contra o Bahia no estádio e o Boa foi um deles".

A reportagem de A TARDE tentou contato com o presidente do Boa Esporte, Rone Moraes, para comentar a volta da partida para Varginha, mas ele não atendeu as ligações até a publicação da reportagem.

