CBF nega pedido e Bahia fará dois jogos no dia 9

A miniexcursão do Bahia à Flórida (EUA), para o amistoso contra o Orlando City, no dia 27, transformou o calendário do Tricolor neste início de 2016 num grande problema para Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Federação Bahiana de Futebol (FBF), clube e emissoras de televisão. Tudo porque o jogo do Esquadrão com o Galícia, na Arena Fonte Nova, pelo Baianão, marcado para o dia 28, foi adiado pela FBF para o dia 9 de março, às 21h45, mesma data e horário em que a equipe também enfrentará a Juazeirense, fora de casa, pela Copa do Nordeste.

Bahia e FBF tentaram, inicialmente, remarcar o jogo com Galícia para o dia 16 de março, data livre para o Tricolor e que está reservada pela CBF para partidas da 1ª rodada da Copa do Brasil. Por meio de comunicado à FBF, contudo, a CBF não permitiu a mudança, em respeito ao Artigo 23 do Regulamento Geral das Competições (RGC) da CBF, que diz que "durante a realização das competições não será concedida licença aos clubes para possíveis excursões ou amistosos que venham a provocar modificações na tabela da competição".

Além disso, a entidade mandatária do futebol nacional argumentou que, após conversas com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão das competições envolvidas (TV Bahia e Esporte Interativo), essas citaram situações de conflito contratual. Por fim, a CBF disse que, por "abrir um precedente indesejável, com eventuais pedidos similares no futuro", ficaria impossibilitada de efetuar alteração de data.

Clube pressiona CBF

O Bahia, que 'autorizou' a FBF a fazer a mudança de data - argumentando que "possui mais de 40 atletas com idade superior a 18 anos e os mesmos têm contrato como atletas profissionais, podendo atuar em curto espaço de tempo para conciliar as adequações necessárias da tabela" -, disse nesta terça-feira, 16, por meio de nota oficial, que conseguiu autorização da TV Bahia e do Esporte Interativo para mudar as datas, e criticou a posição da CBF, que teria aceitado a realização - em caráter de amistoso - da Copa Sul-Minas-Rio (Primeira Liga), mas não agiu do mesmo modo em relação ao pedido do Tricolor.

"O Bahia confia que a CBF deseja o melhor para o futebol brasileiro - e não apenas para determinada região - e acredita que, assim como a FBF, a entidade agirá com bom senso". A CBF teria até o dia 28 para efetuar a mudança na tabela sem infringir o prazo mínimo de 10 dias para alterações estabelecido pelo Estatuto do Torcedor.

O fato de dois jogos estarem marcados para o mesmo dia infringe o Artigo 25 do RGC da CBF, que diz que "clubes e atletas profissionais não poderão, como regra geral, disputar partida sem observar o intervalo mínimo de sessenta (60) horas". Contudo, o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, não teme sanções à entidade ou ao Bahia pelo descumprimento do código. "É uma situação que já acontece na Copa Governador do Estado, por exemplo. A intenção da lei é proteger os atletas e o Bahia já garantiu ter elenco suficiente para fazer os dois jogos", disse.

O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na Bahia, Milton Jordão, entende que há, sim, infração ao RGC. "Há muitas variáveis neste caso, como os impedimentos do Artigo 23 do RGC. Mas o fato é que o regulamento proíbe a realização de dois jogos dentro do prazo de 60 horas", finalizou.

Mais um pedido

A viagem para os EUA não vai afetar apenas os duelos contra Galícia e Juazeirense, mas também a partida ante o Confiança, marcada para o dia 25 de fevereiro, na Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O Bahia pretende embarcar para Orlando no dia 25 e já entrou com um pedido para que o jogo fosse remarcado para o dia 24, quarta-feira, no mesmo local. O clube está confiante por já ter a anuência do Esporte Interativo, que tem interesse em transmitir o jogo.

Tanto o clube quanto a CBF ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

*Colaborou Vitor Villar

