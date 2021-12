CBF muda horário do jogo entre Botafogo x Bahia

O jogo entre Botafogo x Bahia, programado para o dia 31 de outubro e válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve o horário original alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pedido da Rede Globo, que detém os direitos de transmissão da competição

Inicialmente, a partida estava marcada para as 16h30 (horário da Bahia), no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, e teve o horário antecipado no seu início para as 16h10 (da Bahia).

O jogo será o confronto direto entre duas equipes que estão na briga pelo acesso à Série A em 2016. O Botafogo, que tinha uma partida a menos no campeonato, perdeu por 1 a 0 para o Ceará, em casa, na noite de terça, 20. Mesmo com o resultado negativo, o alvinegro se manteve na primeira posição com 59 pontos.

Já o Bahia venceu o Criciúma por 1 a 0, também na terça, na Arena Fonte Nova, e agora está a cinco pontos do líder. O tricolor segue na terceira colocação da tabela, com 54 pontos, a dois do vice-líder e rival Vitória.

adblock ativo