CBF muda data de dois jogos do Bahia no Brasileirão

Com a justificativa de preservar o intervalo regulamentar de 72h entre jogos de um mesmo time, a CBF alterou datas de dois jogos do Bahia no Brasileiro.

Marcado inicialmente para o dia 30 (sábado), às 21h, em Porto Alegre, o confronto com o Grêmio acontecerá no dia 31, às 18h30, uma vez que o time gaúcho atua pela Copa do Brasil no dia 28, contra o Santos.

Já o embate com o Coritiba, originariamente definido para o dia 6 de setembro (sábado), às 21h, na Fonte Nova, passou para o dia 7, às 18h30, uma vez que o Tricolor baiano tem jogo programado para o dia 4, contra o Internacional, pela Sul-americana.

