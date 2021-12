CBF divulga datas e horários das partidas do Bahia no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 8, as datas e horários dos próximos compromissos do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram definidos os confrontos a partir da 28ª rodada.

Como aponta o calendário, pela 28ª o Bahia enfrenta o Internacional no dia 26, às 19h. Segue contra o Santos no dia 31, às 19h, e em novembro os confrontos com Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo acontecem nos dias 3, às 19h, dia 6, às 21h30, e 10, às 18h, respectivamente.

Nesta quarta-feira, 9, O Esquadrão recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova, às 21h, e tenta retornar ao G-6 do campeonato. Também foi anunciado pelo clube a volta das promoções de cerveja na Arena. O novo acordo com a concessionária já vale para a partida contra o tricolor paulista desta quarta.

Calendário divulgado pela CBF

