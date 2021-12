CBF detalha mais quatro jogos do Bahia no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais quatro rodadas do Bahia na Série A do Brasileirão. A entidade acertou as últimas informações dos duelos do Tricolor contra Palmeiras, Goiás, Atlético-MG e CSA, válidos da 33ª a 36° rodada.

Com as mudanças, o Esquadrão passa a mandar a partida contra o Palmeiras no "horário de luxo" do futebol brasileiro. O confronto está marcado para o domingo, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O Bahia volta a jogar no domingo, 24, às 16h, contra o Goiás, no Serra Dourada. Em seguida, enfrenta o Atlético-MG, na quarta, 27, às 21h , na Fonte Nova, e, depois, viaja para Alagoas, onde encara o CSA, no domingo, 1°, às 18h.

Ainda restam outras duas rodadas do Brasileirão a serem detalhadas pela CBF. Antes destes embates, o Tricolor entra em campo contra Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo.

