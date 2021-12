CBF antecipa horário de partida entre América-RN e Bahia pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre América-RN e Bahia, válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, que acontece neste sábado, 14, na Arena das Dunas, localizada no Rio Grande do Norte. Anteriormente marcado para acontecer às 20h, a entidade resolveu adiantar o confronto para às 16h do mesmo dia.

Segundo a CBF, o ajuste foi feito para respeitar o intervalo mínimo regulamentar entre as partidas da Copa do Nordeste e a partida Ceará e Vitória, válida pela Copa do Brasil.

A duas rodadas para o início da fase mata-mata do Nordestão, o Bahia aparece na 3ª colocação do Grupo A, com 11 pontos. São três triunfos, dois empates e uma derrota. Já o América, aparece na 7ª posição no Grupo B e soma 6 pontos, sendo uma vitória, três empates e duas derrotas. A partida entre América de Natal e Bahia será realizada com portões fechados ao público.

