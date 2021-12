CBF altera data e hora de Bahia x Altos pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida entre Bahia x Altos-PI, que seria disputada, inicialmente, neste sábado, 27, às 20h30, em Pituaçu.

>>>Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste

Segundo a entidade responsável pelo torneio, o jogo, válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, será realizado no domingo, 28, às 16h, no mesmo estádio.

Com sete pontos conquistados, o Bahia lidera o Grupo A da Copa do Nordeste, e enfrente o CSA, nesta terça-feira, 23, no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital alagoana.

adblock ativo