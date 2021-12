CBF altera data do jogo do Bahia contra São Paulo

A CBF anunciou nesta quinta-feira, 13, que o confronto do Bahia contra o São Paulo, antes previsto para o dia 4 de agosto, será antecipado para o dia 10 de julho, no Morumbi.

A entidade máxima do futebol brasileiro promoveu a mudança para atender a um pedido do time, que paulista participará da Copa Suruga Bank, no Japão.

Com a antecipação, após a parada da Copa das Confederações, o Tricolor terá um "mini campeonato paulista", enfrentando três equipes paulistas em sequência.

No dia 07 de julho, em seu primeiro jogo após a Copa das Confederações, o Esquadrão enfrentará o Corinthians, na Arena Fonte Nova; no dia 10, vai encarar o São Paulo no Morumbi; e enfrentará a Ponte Preta, no dia 13, em Campinas.

