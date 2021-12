CBF altera data do confronto entre Bahia e Ceará

O duelo entre Bahia e Ceará, que estava marcado para acontecer no próximo sábado, 19, foi alterado para segunda, 21. O confronto será realizado no estádio de Pituaçu, às 19h30, válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a mudança se deve a um ajuste na grade de programação do canal que detêm os direitos de transmissão da partida.

Atualmente, o Esquadrão está na 7ª posição na tabela e briga por uma vaga na Libertadores. Já o Ceará está em outro extremo e luta para se manter na elite do futebol nacional, sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

