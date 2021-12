O Bahia ainda não se pronunciou oficialmente sobre um vídeo de Rodrigão, que aparece na ‘farra’ com os amigos. O centroavante não foi relacionado para o Ba-Vi porque foi vetado pelo departamento médico do clube.

Da Redação Caso Rodrigão segue indefinido no Bahia

Sobre Renê Júnior, que chegou a chorar no fim do Ba-Vi – disse que o atacante Santiago Tréllez o chamou de “macaco” –, o Bahia vai mesmo respeitar a decisão do volante de não levar a acusação adiante.

