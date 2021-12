Casa cheia: ingressos para Bahia e Ceará estão esgotados

A venda de ingressos para o duelo entre Bahia e Ceará, no estádio Pituaçu, nesta segunda-feira, 21, está encerrada. De acordo com a assessoria do clube, os 30 mil ingressos colocados à disposição da torcida se esgotaram na manhã deste sábado, 19. A comercialização dos bilhetes tive início na quinta, 17.

A gente avisou... 🔥🔥🔥 Fim da venda dos ingressos tricolores para Bahia x Ceará, segunda, em Pituaço! O estádio tem apenas cerca de 30 mil lugares e vocês seguem dando um show de associação. Aliás, ainda dá tempo de ir ao jogo pra quem se tornar Sócio Acesso Garantido. #BBMP pic.twitter.com/A9yDBkS3RM — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 19 de outubro de 2019

No entanto, o Esquadrão informou que ainda há espaço para quem se tornar sócio com acesso garantido. A Arena Fonte Nova não estará disponível para o confronto porque sediará a celebração a canonização de Santa Dulce dos Pobres, neste domingo, 20.

Com mais de 42 mil sócios, o Bahia apresenta bons números de público presente no estádio durante todo o ano de 2019. O Tricolor tem a sexta melhor média de público no Brasil, com 25.525 torcedores por jogo.

O clube também ocupa a mesma posição, quando se trata da média na Série A do Campeonato Brasileiro, porém, com uma média um pouco maior, 28.195.

adblock ativo