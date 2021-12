Carro do zagueiro Tite é apedrejado na saída do Fazendão

A fase do Esporte Clube Bahia não anda nada boa depois da série de resultados ruins no campeonato Brasileiro, que deixou o time na zona de rebaizamento. Com 17 pontos, em 19 jogos e na 19º colocação, na frente na apenas do seu arquirrival Vitória, o clima no Tricolor é preocupante.

Na noite dessa terça-feira, 9, o jogador Tite teve seu carro apedrejado, por volta das 18h, na saída do treino, do Fazendão. De acordo com a assessoria do clube, o zagueiro após ter o carro apedrejado, por medo do ato de vandalismo, foi escoltado pelos seguranças do Tricolor para prestar queixa na 23ª Delegacia de Lauro de Freitas.

Na hora do treino, o centro de treinamento (CT) estava fechado. Não havia nenhuma contato entre os jogadores e o público. Como os homens ainda não foram identificados, não sabe se há relação do ato criminoso contra Tite, com a situação do clube no brasileirão.

Esta é a segunda vez que um ato contra jogador acontece. Neste ano, Maxi Biancucchi também passou por situação parecida após resultados ruins do Bahia.

adblock ativo