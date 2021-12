Carro do presidente do Bahia pega fogo nesta segunda-feira

O carro que conduzia o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, apresentou uma falha técnica e pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 19. O comandante se dirigia para uma reunião na Cidade Tricolor, que é centro de treinamento do time em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a assessoria do time, o presidente seguiu, normalmente, para a reunião após o ocorrido. Bellintani e Valtemir da Silva, motorista que dirigia o carro no momento, deixaram o veículo antes do incidente. Ambos passam bem e seguem normalmente com as atividades do clube.

