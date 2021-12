Carro de Maxi é atacado por torcedores; muro de CT é pichado

A crise se instalou de vez no Bahia. Tanto que nesta segunda-feira, 28, o Fazendão amanheceu com a sua entrada pichada de frases como "Não aguentamos mais" e "Acabou a paz".

Os dizeres vinham de torcedores revoltados com a entrada do time na zona de rebaixamento do Brasileirão. Sem vencer há nove jogos, o Tricolor ocupa a vice-lanterna do campeonato.

Porém, as manifestações seguiram. Por volta das 17h30, pouco depois do treino, o carro de Maxi Biancucchi foi cercado, esmurrado e apedrejado a cerca de 300 metros do Fazendão.

O clube não só confirmou o fato como o condenou e colocou seu departamento jurídico à disposição do atacante argentino para que ele prestasse queixa à polícia. Contactado por A TARDE, o empresário de Maxi, Régis Marques, também confirmou o fato e disse que o jogador não queria comentar o assunto.

Após o ataque ao carro do argentino, os demais atletas do tricolor tiveram de ser escoltados pela polícia quando deixaram o Fazendão.

Bamor nega envolvimento

A Bamor, principal torcida organizada tricolor, negou qualquer envolvimento com os episódios: "Também gostaríamos de saber quem foram as pessoas que tomaram essa atitude burra. O Bahia precisa de paz para voltar a vencer. E por que o Maxi?! Não temos nada contra ele. Nós da Bamor não aceitamos essa acusação. Quando tem algum problema no Bahia, logo usam nosso nome de maneira indevida. Somos, assim como os jogadores, pais de família e todos merecemos respeito. Claro que a Bamor vai se posicionar sobre a má fase do Bahia. Mas, quando isso ocorrer e tomarmos alguma atitude, todos saberão que fomos nós. Nunca fizemos nada às escondidas. O que queremos agora é um diálogo direto com os jogadores. Estamos buscando essa proximidade por intermédio de alguns membros da diretoria e do departamento de comunicação do clube", disse Luciano Venâncio, um dos diretores da torcida.

Mudança total

Reflexo da crise, o futebol do Esquadrão ficou sem comando. Após a demissão do técnico Marquinhos Santos, no sábado, nesta segunda foi a vez de o diretor de futebol Ocimar Bolicenho e o gerente Cícero Souza serem dispensados.

Por meio de nota, o Bahia informou que "os substitutos serão apresentados na quarta e já estão participando da escolha do novo treinador. A reformulação será completa, com apoio de toda a diretoria".

Enquanto isso, o clima dentro do Fazendão vai mal. Nesta segunda, os jogadores se mostravam abatidos e, diferentemente do habitual, com pouquíssimas palavras. Um ambiente que o técnico interino, Charles Fabian, já está batalhando para mudar.

"Toda mudança e até a forma como isto ocorreu no Bahia, que mudou tudo, assustam. Alguns jogadores tomaram um susto com tudo. É até normal, mas eles sabem que estas mudanças são para o bem do Bahia. Todos têm a ciência de que a diretoria sabe o que está fazendo e que é o melhor para o clube", declarou o técnico.

As palavras vieram de alguém que conhece os problemas e soluções do Bahia como poucos. Quando jogador, Charles foi astro do time campeão brasileiro de 1988. Já como treinador, esta é sua segunda vez no comando do clube. Na primeira, quando começou como interino e acabou efetivado, em 2006, o time estava em meio ao pior momento da história tricolor.

"O que toda a minha experiência me dá é a ciência de que o futebol é resolvido somente dentro de campo. Nunca se deve achar que as coisas estão perdidas. Vamos recuperar a auto-estima dos jogadores. O plantel do Bahia é qualificado. Contra o Palmeiras (no domingo), se eu for o técnico, prometo um time com uma boa postura. Seremos ofensivos. Isso será importante até porque o Palmeiras não vem bem. A torcida deles não vai aceitar o time ser pressionado em casa, o que pode deixar o ambiente do jogo a nosso favor. Garanto a todos uma postura altamente positiva no próximo jogo", afirmou.

