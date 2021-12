Carpegiani tem só uma dúvida no time; Rodrigão pode perder vaga

Após comandar cinco treinos no Fazendão, o técnico Paulo César Carpegiani tem quase o time todo definido para sua estreia à frente do Bahia, nesta quinta-feira, 12, às 21h, em São Paulo, diante do Palmeiras.

Na entrevista coletiva desta terça, 10, o treinador revelou que sua escalação deixa apenas uma brecha: “Tenho uma dúvida, que é a colocação de um ponta-de-lança ou Rodrigão”.

Com apenas um gol marcado – de pênalti – nos últimos oito jogos, o centroavante pode perder a vaga cativa no time titular. Desta forma, Vinicius seguiria entre os 11, formando uma linha de meio-campo com Juninho, Renê Júnior, Zé Rafael e Mendoza. Edigar Junio seria adiantado para o comando do ataque.

Sobre a postura da equipe, Carpé deu a entender que será ousada: “O futebol é uma imposição de uma maneira de jogar sobre a outra. Às vezes você consegue ganhar no contra-ataque, mas eu não gosto disso. Prefiro tentar impor o jogo”.

