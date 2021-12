Carpegiani recebe proposta e deve ser novo técnico do Bahia

Paulo César Carpegiani deve ser o próximo técnico do Bahia. Um dia após a demissão de Preto Casagrande, o experiente técnico recebeu a proposta tricolor nesta quarta, 4, e deve desembarcar em Salvador nesta quinta, 5.

Aos 68 anos, o gaúcho Carpegiani chegará com a missão de afastar o Tricolor da zona de rebaixamento. O último trabalho dele foi no Coritiba, onde assumiu em 2016, quando conseguiu evitar o rebaixamento e foi demitido durante o campeonato paranaense. O treinador tem passagens por diversos clubes do Brasil e alguns do exterior.

Ele já dirigiu o Vitória em duas oportunidades, nos anos de 2009 e 2012. Na primeira passagem, ele chegou no meio do campeonato baiano e se sagrou campeão. Em seguida, foi eliminado na Copa do Brasil e foi demitido após uma campanha ruim no 2º turno do Brasileirão.

Na segunda passagem, em 2012, ele retornou ao maior rival do Bahia, na série B do Brasileirão, onde liderou por algumas rodadas, mas acabou saindo do Leão após uma derrota no Barradão para o Atlético-PR. O Vitória conseguiu subir naquele ano.

