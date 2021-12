Carpegiani dá atenção a bolas paradas antes de seguir para São Paulo

O técnico do Bahia, Paulo César Carpegiani, encerrou a semana de treinos em Salvador com um trabalho intenso de bolas paradas, nesta terça-feira, 10, antes de viajar para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras. O duelo será na quinta, 12, às 21h, no estádio Pacaembu.

No último trabalho no Fazendão, o treinador focou no posicionamento dos jogadores em campo. Em seguida, o comandante realizou um treino tático e escalou o provável time titular.

Carpegiani relacionou 20 atletas para a partida na capital paulista. Os destaques das listas são os retornos de Eduardo, Lucas Fonseca, suspensos, e Renê Júnior e Yuri, recuperados de lesão. Os zagueiros Thiago Martins e Tiago, os volantes Edson e Matheus Sales e o meia Allione desfalcam a equipe.

