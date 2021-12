Carpegiani coloca Renê Jr. mais uma vez entre titulares

O técnico Paulo César Carpegiani resolveu fazer algumas mudanças no time titular do Tricolor em treino desta segunda-feira, 9, no Fazendão.

O treinador manteve o esquema 4-1-4-1, e colocou o volante Renê Junior, que retornou de lesão, novamente entre os titulares.

Com isso, tanto Régis como Vinícius – que se revezavam ocupando a vaga na linha de quatro defensores treinaram como reservas.

Outro jogador que retornou de lesão foi Juninho Capixaba. O lateral esquerdo se recuperou de dores no adutor.

Desfalques importantes

Carpegiani corre contra o tempo para testar o máximo de jogadores e opções possíveis, já que terá desfalques importantes na próxima partida do Bahia e sua estreia como treinador do Tricolor: Tiago e Edson, suspensos pelo terceiro amarelo, Thiago Martins, Matheus Sales e Allione, por questões contratuais.

O elenco do Bahia volta a treinar nesta terça, 10, pela manhã, e, na quarta, 11, termina a preparação para o próximo compromisso, contra o Palmeiras. A partida será realizada no Pacaembu, em São Paulo, na quinta, 12, às 21h.

