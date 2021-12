Carpé monta estratégia para afastar Bahia do rebaixamento

Salvador da pátria? É claro que Paulo César Carpegiani, do alto de seus 68 anos de idade e 36 de carreira como técnico, não seria ingênuo a ponto de aceitar esse rótulo. Meta traçada? Nada disso. Carpé martela que, em seu novo desafio como treinador do Bahia, vai pensar sempre "jogo a jogo" nas 12 rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O experiente técnico chegou nesta quinta, 5, a Salvador, concedeu sua primeira entrevista coletiva no início da tarde e, logo depois, já desceu ao campo do Fazendão para comandar um trabalho tático. "É preciso exercitar. Tenho uma ideia do que pode estar faltando. Uma das coisas fundamentais no futebol é compactação, mas é fácil falar. Vou tentar acertar, corrigir algumas coisinhas", afirmou.

Também na coletiva, o presidente Marcelo Sant'Ana assegurou: mais que a experiência, pesou para a escolha de Carpegiani (com o porém de a primeira opção ter sido Milton Mendes) o trabalho de campo. "Ele é reconhecido pela força de seu trabalho tático. Tive oportunidade de acompanhar isso como repórter quando ele treinou o Vitória [em 2009 e 2012]. Vai corrigir algumas situações de campo. Preto Casagrande corrigiu coisas como a melhora do ambiente, mas acho que a gente pode dar um passo à frente com Carpegiani", avaliou o dirigente.

Sobre o desafio que é assumir uma equipe a um ponto da zona de rebaixamento, o comandante tricolor mostrou-se tranquilo. "Não tenho receio. Doze times estão na mesma situação. Estamos com uma tabela difícil, mas nada que assuste", disse, antes de lembrar dos problemas que terá para escalar o time para o duelo com Palmeiras, dia 12 de outubro, em São Paulo.

Um deles é típico de equipes que acabam de mudar de treinador. "Não conheço a grande maioria dos jogadores, mas falei pra eles que tenho confiança naquilo que vi na televisão. Precisam me provar que não tive uma impressão errada", considerou Carpé, que ainda sofre com desfalques. Por conta do contrato de empréstimo com o Verdão, Thiago Martins, Allione e Matheus Sales estão fora. Suspensos, Edson e Tiago também não jogam.

A atividade de quinta, que teve muitas paradas para ajustar posicionamento, começou com Jean, Eduardo, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Feijão, Juninho e Vinícius; Zé Rafael, Mendoza e Rodrigão. Depois, o técnico trocou Rodrigão por Edigar Junio. Recuperados de lesão, mas ainda em fase de transição, Armero e Renê Júnior fizeram um trabalho à parte.

Preto em dúvida

Demitido do cargo de treinador principal na terça-feira, Preto Casagrande deve decidir nesta sexta se continua ou não como auxiliar. Ele preferiu não se pronunciar antes de uma conversa definitiva com o diretor de futebol Diego Cerri. Marcelo Sant'Ana deu a entender que a permanência ou não no clube depende apenas de Preto.

Carpé, que trouxe como auxiliar o filho, Rodrigo Carpegiani, disse torcer para ele ficar: "Preto é familiar. Conheço o pai, Tchê Casagrande. Uma vez, quando eu estava no Flamengo, minha esposa o encontrou chorando na concentração do Vasco e o levou pra casa. Lá, sua mãe foi buscá-lo, ele se tranquilizou e seguiu a carreira. Ele merece uma segunda chance e também espero que Copertino [Maurício, outro auxiliar] fique. Não tiro emprego de ninguém".

