Carlos Rátis e Pedro Barachisio relembram democratização do Bahia

Em live realizada na noite desta segunda-feira, 15, pela Independente Tricolor, os advogados e interventores, Carlos Rátis e Pedro Barachisio, relembraram momentos do processo de democratização do Esporte Clube Bahia. A transmissão do bate-papo foi feita através do canal do grupo no Youtube.

"Desde o início, o propósito da intervenção era terminar o mais rápido possível. Porque nosso intuito era superar a situação, visando a normalidade", lembrou Rátis, que ainda complementou dizendo que, assim que o processo fosse concluído, eles se retirariam para que as eleições no clube fossem realizadas.

Questionado sobre as principais irregularidades encontradas durante a intervenção, Barachisio apontou problemas no quadro de sócios e no conselho deliberativo. Segundo ele, haviam pessoas no clube que não tinham nenhuma vinculação com o Bahia em si, mas que tinham proximidade com os Maracajás e os Guimarães, ex-dirigentes do clube.

"Não havia um colégio eleitoral. O que existia era uma fraude quanto a uma possível formalização de pessoas que se diziam 'membros do conselho', com o intuito de poder fraudar uma eleição [...] O estatuto do Bahia previa a eleição de 300 conselheiros, sendo que haviam apenas cento e poucos votos", completou Pedro.

Apesar de um forte apelo por parte da torcida quanto a democracia dentro do clube, Barachisio afirmou que já havia um movimento bastante sólido com relação a realização do processo. "Pessoas sérias do conselho encaminhavam cartas dizendo que renunciavam porque se 'sentiam mal' em fazer parte dessas gestões, onde as decisões eram tomadas sem a existência de um debate".

O processo de democratização e, por consequência, a realização das eleições diretas, culminou em 2014 com a eleição de Fernando Schmidt, falecido em maio deste ano. De acordo com Pedro, a primeira gestão merece todas as nossas homenagens pela forma como ele se comportou. "Ele (Schmidt) foi um líder, a presidência dele foi um exemplo de transição, de convite a participação de todos", mencionou.

Após Fernando, vieram as eleições de Marcelo Sant'anna, no ano seguinte, primeiro mandato completo de um presidente pós-democracia, entre 2014 e 2018. Em seguida, veio a gestão de Guilherme Bellintani. O mandato atual termina neste ano, mas com possibilidade de reeleição.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

